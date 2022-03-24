Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel