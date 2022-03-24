Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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