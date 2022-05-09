Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun...

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız

AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kredi, konut, Güncel, Haberler

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