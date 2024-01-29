Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı'nın açılış töreninde konuştu

İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane- Gayrettepe Etabı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muradımızla yapacağız ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat'a sahip çıkacaksınız. Durmak yok. Şurada 61 gün kaldı. Yola devam. Bir tarafta belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu ayağa kaldıracağız, Ankaramızı ayağa kaldıracağız. İzmirimizi, Eskişehirimizi, Konyamızı, Kayserimizi velhasıl ülkemizi 30 büyük şehirini ayağa kaldıracağız" dedi.

Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı tamamlandı. Hattın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da yer aldı.

"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANLARDAN OLMANIN PEŞİNDEYİZ"

Burada kouşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizler, iki günü bir birine eşit olan ziyandadır anlayışına sahip bir inancın mensuplarıyız. Siyasette de parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir. Kimin ne dediğine bakmadan şehirlerimizin ihtiyaçlarını gidermeyi, sıkıntılarına çözüm bulmayı ana vazifemiz olarak görüyoruz. Bizim siyaset tasavvurumuzda millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur. Millete tepeden bakanlar, milleti hor hakir görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur. Şimdi, 31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz. Türk siyasi tarihine şöyle bir göz attığınızda, bunun sayısız örneğine şahit olursunuz. Milletin yetki tevdi ettiği, emaneti teslim ettiği ancak bunun hakkını veremeyen nice bakanın, başbakanın, belediye başkanının siyaset sahnesinin tozlu raflarında unutulup gittiğini görürsünüz. Şehrini, ilçesini ve ülkesine kazandırdığı hizmetlerle milletin gönlüne taht kurmuş sayısız siyasetçimiz, devlet adamımız var. Bu gerçeklerin ışığında biz de kendimizi sürekli hesaba çekiyor, her gece bugün ülkemiz, milletimiz ve insanlık için ne yaptık sorusunu kendimize soruyoruz. Geride, hayırla, şükranla, yad edilecek bir miras bırakmayı arzu ediyoruz. Siyasetin inişli çıkışlı yolculuğunda bugüne kadar pek çok zorlukla, engelle, haksızlık ve hukuksuzlukla karşılaştık. Vesayetin gölgesinin ülkemizin üzerine kara basan misali çöktüğü 1990'lar Türkiye'sinde büyükşehir belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz, bir siyasetçi olarak zorluklar karşısında yılmadık. Yılgınlığa asla kapılmadık. Millete hizmet sevdamızla aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Her zaman söylüyorum, biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olmanın peşindeyiz" dedi.

" TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA SABIRLA YÜRÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Erdoğan "Vatandaşımızın şöyle içtenlikle söylediği 'Allah ondan razı olsun' duasını her türlü siyasi ve dünyevi hesabın üstünde görüyoruz. Bizim anlayışımızda ülkesine ve insanına gerçekten hizmet götürmek isteyen ya bir yol bulur ya bir yol açar ama yolda kalanlar da kesinlikle olmaz. Elbette her konu gibi bizim de eksiğimiz, kusurumuz, hatamız olabilir. Tüm samimi gayretlerimizle, tüm çabalarımıza, tüm emeklerimize rağmen gerçekleştiremediğimiz hususlar çıkabiliyor ama şartlar ne olursa olsun, önümüze hangi engeller çıkarsa çıksın, ülkeye ve millete hizmet mücadelesinden asla vazgeçmiyoruz. Zorluklara aldırmadan, sorunları gözümüze büyütmeden bahane arama kolaycılığına kaçmadan, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda sabırla yürümeyi sürdürüyoruz. Burada bir kez daha altını çizerek şu hususu ifade etmek isterim. Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımızın tamamı, oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır. İktidarlarımızın 21 yılı aşkın döneminin hiçbir safhasında belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık. Kampanya dönemi boyunca yaptıklarımızı anlattık, projelerimizi paylaştık, muhalefetle ilgili eleştirilerimizi açık yüreklilikle dile getirdik. Seçimin bittiği gün sandıktan çıkan iradeye saygı gösterip, kaldığımız yerden hizmetlerimize devam ettik. Bu durum, İstanbul için de geçerlidir. Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse, bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır" diye konuştu.

"MURADINIZA ERMEK İSTİYORSANIZ, MURAT'A SAHİP ÇIKACAKSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Şimdi biz neredeyiz? Kağıthane… Bu Kağıthane'nin Haliç'e bağlanan kısmının nasıl pislik olarak aktığını hatırlıyor musunuz? Belki gençler hatırlamayabilir ama anneleri babaları bunu gayet iyi hatırlıyor. Bütün bu pisliği, Boğaz'ı o pırıl pırıl temiz suyunu ne yaptık, biz buraya bağladık. Kağıthane'ye ve Haliç'e bağladık. Ondan sonra buranın suyu tertemiz oldu. Biz yaptık, söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. Muradımızla yapacağız ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat'a sahip çıkacaksınız. Durmak yok. Şurada 61 gün kaldı. Yola devam. Bir tarafta belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu ayağa kaldıracağız, Ankaramızı ayağa kaldıracağız. İzmirimizi, Eskişehirimizi, Konyamızı, Kayserimizi velhasıl ülkemizi 30 büyük şehirini ayağa kaldıracağız. Sadece son 2 yıl içerisinde 51 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik Metrosu gibi önemli bir projeyi İstanbul halkının ve bölgedeki diğer illerimizin hizmetine verdik. Elbette bunları yeterli bulmuyoruz. İstanbul gibi her gün büyüyen bir şehrin artan ulaşım alt yapı ihtiyacına ve diğer sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.