CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜJDELERİMİZLE İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ -1

YAPTIĞIMIZ İŞLERİN AMACI SIKINTILARI KÖKTEN ÇÖZMEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yarın deprem bölgesinde inşa edilen ilk köy konutlarının teslimiyle oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Ardından, Gaziantep'te vatandaşlarımla bir araya geleceğiz. Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Bizim gündemimizde, bu ülkeye ve millete dair her şey var. Son günlerde birileri sürekli millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor, siz yol açılış, gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir, onlar bugünün işi değil. Küresel sağlık krizlerinin bölgemizdeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin elbette bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bizim yaptığımız işlerin amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir. Ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu işte açılışını yaptığımız bu eserlerden, hizmetlerden yatırımlardan geçiyor. Biz İHA, SİHA, TCG Anadolu, Kızılelma derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir. Teknoloji demeki tasarımıyla, yazılımıyla, araştırma geliştirmesiyle, üretimiyle, ihracatıyla iş demektir. İstihdam demektir, gelecek demektir. Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayran hayran seyretmek mecburiyetinde bıraktık. Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi, İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı'yı, Kızılelma'yı, TCG Anadolu'yu üretiyoruzö ifadelerini kullandı.

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