Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Doğrusu üzüldüm, keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Doğrusu üzüldüm, keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi.