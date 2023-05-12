Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel