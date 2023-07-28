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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem Ayı ve Aşure Gününü Kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ederek, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ederek, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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