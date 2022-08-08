Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Güncel AA / Hüseyin Bardakcı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Güncel Haberler

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