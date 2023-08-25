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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

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