Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel