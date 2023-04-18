Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur.