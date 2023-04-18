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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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