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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler."

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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