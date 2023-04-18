Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel