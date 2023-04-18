Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır.