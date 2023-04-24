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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefet) Ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar."

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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