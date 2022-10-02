Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel