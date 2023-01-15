Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Gençlik Buluşması'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK provokasyonlarına ilişkin "Bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK provokasyonlarına ilişkin "Bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir." dedi.

Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin "Geçtiğimiz günlerde altılı masadan biri bir televizyon programında 'Hepimiz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı da biz ne dersek onu yapacak' dedi. Spiker de 'Peki seçilen Cumhurbaşkanı sizin dediklerinizi yapmazsa ne olacak? diye sorduğunda 'Kriz çıkar, yeniden seçime gidilir' diye bir cevap verildi. İlk defa bir siyasetçi krizi vadederek oy istiyor. Açıkçası ben böyle bir siyasetçiye milletimizin tenezzül edeceğini zannetmiyorum." sözleri üzerine, "Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle deme. Profesör. Profesörler her şeyi bilir." dedi.

Böyle bir şeyin kararının Meclis'ten çıkması gerektiğini belirten Erdoğan, "Meclis'te bu çoğunluğa sahip olduğunu neye göre konuşuyor? Maalesef bunlar sevgili kardeşim siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler. Çünkü üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bunlar da güya işte bizimle beraber bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler." diye konuştu.

Bir gencin, "Tersine yürümüşler Başkanım" sözü üzerine Erdoğan, "Maalesef. Ama çok güzel bir yere dokundun. Aynen hani o yürüyen merdivende birileri de tersine yürüyordu ya şimdi de bunlar tersine yürüyen merdivenlerde beraber yürüyorlar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "HDP geçen hafta kendisi aday çıkaracağını açıkladı. Sizin bu konu hakkında yorumunuz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Zaten bunlar komplo içinde komplo. Bunlara hiç kafayı takma. Az önce söyledim ya yalan üstüne yalan. Şimdi hepsi bu konuda birbirinden çok daha maharetli, yalanda yarışıyorlar. Ama biz dürüstlükte yarışıyoruz. Farkımız bu. Onların kim hangisi aday çıkaracak, çıkarmayacak bunlara hiç kafayı takmayın. Biz işimize bakalım. Cumhur İttifakı olarak biz ne yapacağız? Biz ona bakalım. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Erdoğan, yakın zamanda açıklanan tarımsal KOBİ kredisi sayesinde gıda enflasyonunda bir azalma olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Ben futbol oynadım ya şu anda pası Tarım Bakanıma atayım." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde 1,8 milyar lira olan üreticiye verilen destek miktarının, 2022'de 40,4 milyar olduğunu belirterek, "Bu çerçevede de 2002'de sadece 98 milyon ton olan üretimimiz inşallah tüm zamanların rekoru olacak. Resmi rakam açıklanmadı ama bizim beklentimiz 128,6 milyon ton olması yönünde." bilgisini verdi.

Su ürünleri alanında da 62 bin ton olan üretimi, 525 bin tona çıkardıklarını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"1,5 milyar dolarlık sadece su ürünlerinden ihracat gerçekleştiriyoruz. 2002'de 65 milyondu nüfusumuz, bugün 85 milyon. 2002'de Muğla da bir turizm beldesi, önemli bir turizm destinasyonu, burası da dahil tüm ülkemize gelen turist sayısı 15 milyondu, şu anda 52 milyonu bulduk. 85 milyon kendi vatandaşı, 4,5 milyon, burası bir sığınak olabilir deyip bize gelmiş, sığınmış olanlarla beraber 90 milyon, 52 milyon turist. Bu da yetmez 30 milyar dolar da Sayın Cumhurbaşkanım ihracat gerçekleştirdik. Malum 2002'de bizim ihracatımız sadece tüm Türkiye için bütün ürünler için 36 milyar dolardı, 30 milyar doları tek başına tarım ve gıda ürünlerinde gerçekleştirdik. Allah izin verirse bu yılın sonu itibarıyla inşallah 36 milyar doları, 2002'deki o rakamı tek başına tarım sektörü karşılamış olacak. Biz bütün üreticilerimize müteşekkiriz. Üreticilerimizin yanındayız."

Kirişci, tarımın her zamankinden çok daha fazla destek ve ilgi gördüğünü, üreticinin de bunun karşılığını verdiğini, son açıklanan kredilerle ve kredi limitlerindeki artışlarla da hem KOBİ düzeyinde hem de üretici düzeyinde çok daha güzel hizmetler olacağını dile getirdi.

"Bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen günlerde İsveç'te hain teröristler hadsizce bir eylem gerçekleştirdi. Bu aşırı eylemler PKK, PYD'nin orada sıkışmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Yoksa İsveç makamları bu eylemlere göz mü yumuyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri) iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten Meclis'ten geçiremeyiz. Meclis'ten bunun geçmesi için her şeyden önce 100'ü aşkın 130 civarında, listeleri de verip, bu teröristleri bize vermeniz lazım. Bunlar maalesef bunu yapamadılar. Sonra başbakanları fena bir insan değil bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de biz kendisine basın toplantısı yaparken sizde Bülent Keneş diye birisi var FETÖ'cü, bu Bülent Keneş'i bize deport edin, verin dedik. İlginçtir onların yargısı Bülent Keneş'in bize deport edilmesini reddetti. Bunların caddelerinde sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın PYD'nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı. Şu anda Meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis Başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir."

Erdoğan, sadece İsveç ve Finlandiya'da değil Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de terör örgütlerinin boy göstermeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz. Attıkları bütün adımlar, Türkiye'de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar. ya böyle bir şeyi yapamazsınız. Türkiye'de şu anda onuru, gururu dört dörtlük sağlam olan bir iktidar var. Onun için de bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar. Çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam. Bunlara da bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a minnettarlığını dile getiren bir genç de "Bayrağımızı ilelebet, sonsuza kadar göklerde dalgalandıracağız. Şu anki olduğu gibi her zaman başka ülkenin gölgesinde var olmadan dalgalanacak bayrağımız." diyerek açtığı Türk bayrağını öptü.

(Bitti)