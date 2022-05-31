Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya Tütünsüz Günü"nde gençlerle bir araya geldi: (1) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını gösteriyor." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması"nda konuştu.

Başarılarıyla Türkiye'nin gururu olan gençleri, tütün ürünleri ile mücadelede de en ön safta görmenin geleceğe olan güvenlerini artırdığını söyleyen Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün, çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesiminde, bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın geçen yıllarda koronavirüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlarla yüzleştiğini anımsattı.

Tütün salgınının, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle, en büyük küresel sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen, maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz." dedi.

Erdoğan, gençlik yıllarından beri bu mücadelenin en ön safında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi, tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük. Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor."

Bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelenlerin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunların hepsinin farkında olduklarını söyledi.

"Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak"

"Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, hatta daha ötesinde bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz." diyen Erdoğan, gençler için rol model olacak başarılara sahip katılımcılara bu mücadeleye verdikleri destek için teşekkür etti.

Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Erdoğan, sigaranın kapalı mekandaki zararının açık mekana göre çok daha fazla olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, milletimizi, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki 'seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa, paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak. Niye? Vatandaşımı sevdiğim için, yapmam gereken ne? Ona zarar verecek olan bir şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada da böyle bir ufak sigara müzesi de neredeyse kurduk. Şimdi tabii karşımdaki tabloya baktığım zaman baya güzel işler yapmışız."

(Sürecek)