Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek...
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel