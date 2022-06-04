Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek...

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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