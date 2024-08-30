Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı Kuvvetlerimiz görevini alnının akıyla yerine getiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar Silahlı Kuvvetlerimiz, sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla yerine getiriyor." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Bugün Kara Harp Okulunun mezuniyet töreninde istikbalin güvencesi subaylarla ve onların aileleriyle bir arada bulunduklarını, yarın da İstanbul'da Deniz ve Hava Harp Okullarında TSK'nın saflarına katılacakların heyecanına ve mutluluğuna ortak olacaklarını belirten Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Yaklaşık bin yıldır vatanın ebedi muhafızlığını yapan aziz şehitleri rahmetle yad eden, gazilere şükranlarını sunan Erdoğan, Büyük Zafer'in mimarı ve mihmandarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

Büyük Zafer'le milletin bağımsızlık iradesinin tescil ve tahkim edildiğini anımsatan Erdoğan, Cumhuriyet'e giden yolu açan bu önemli zaferin, aziz milletle birlikte onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun bayramı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce yıllık şanlı geçmişi destanlarla dolu olan, vatana kastetmeye kalkışan olursa yeni kahramanlık destanları yazacak iman ve cesareti bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şeref madalyası olarak her bir mensubunun yüreğine nakşettiğini vurguladı.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Eylül 1922'de Dumlupınar'da bulunduğu beyanatta muzaffer Türk ordusuna, "Büyük Millet Meclisi orduları, meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve asil milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti, istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarında maharet ve fedakarlıklarınızı yakından görüyor ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine aracılık etme vazifemi hiç durmadan yerine getireceğim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin aklını, yiğitliğini ve gayretini yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri." dediğini anımsattı.

"Kara Harp Okulumuz, 190 yıllık tarihiyle ordumuzun göz bebeğidir"

Her bir üyesi milletin öz evladı olan TSK'nın kahraman mensuplarıyla her zaman iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde tertiplenecek özel programla Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayacağız. Zaferler ayı olarak tarihimizde müstesna yer edinen ağustos ayını yine muhteşem bir zaferin coşkusuyla uğurlayacağız. Rabb'im ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza ve her daim muzaffer eylesin.

Mekteb-i Harbiye-i Şahane ismiyle 1834 yılında kurulan Kara Harp Okulumuz, 190 yıllık tarihiyle ordumuzun göz bebeğidir. Yaklaşık iki asır boyunca Kara Harp Okulumuz, çok zorlu şartlarda görev yapan, vatan müdafaası için canını feda eden, askeri kimliği başarılarla dolu kahraman subaylar yetiştirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Mareşal Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Fethi Okyar, Kazım Karabekir gibi adlarını tarihe ve milletimizin kalbine yazdıran nice mümtaz şahsiyetler bu çatı altında eğitim görmüş ve İstiklal Harbimizde çok önemli görevler üstlenmiştir."

"Ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz"

Bu geleneğin güçlenerek devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Bugün de ordumuzun en güçlü kalelerinden olan Kara Harp Okulumuzdan yetişen nice vatan evlatları, terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar çok büyük başarılara, zaferlere imza atıyor." dedi.

Peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin cesur, disiplinli ve fedakar mensuplarıyla dünyanın en saygın orduları arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugünkü törenimizde bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz. Kara Harp Okulumuzdan bu yıl 72'si dünyanın 14 farklı ülkesinden gelen misafirlerimiz olmak üzere, toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan her bir teğmenimizi tebrik ediyor, tek tek alınlarından öpüyorum. Mezunlarımızı en güzel şekilde yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da tebrik ediyorum.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırdığımız Harp Okullarımızın başarı grafiği sürekli yükseliyor. Kara Harp Okulumuzdan son 8 yılda 3 bin 912 Türk, 504'ü misafir toplam 4 bin 416 evladımızı mezun ettik. Yine bu dönemde SUTASAK eğitimlerini tamamlayan 141'i yabancı 9 bin 909 kardeşimiz, Kara Harp Okulundan mezun oldu. Kara Kuvvetlerimizde halihazırda görev yapan subay ve astsubaylarımızın yarısı, Milli Savunma Üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. Bugün şu gerçeği çok net görebiliyoruz, 15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek en büyük felaketi, olabilecek en az hasarla atlattık. FETÖ'cü hainlerin ordumuz bünyesinde açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik."

"Sıkıntılı durumlara son verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordunun sadece toplum nazarındaki itibarı açısından değil personel, eğitim, teçhizat, imkan ve yetenekler bakımından da eksiklerini giderdiklerini belirterek, TSK'ya kadro yetiştiren Harp Okullarını, meslek yüksekokullarını ve enstitüleri, Milli Savunma Üniversitesinin bünyesinde çok daha kaliteli, etkin ve modern eğitim verecek şekilde yeniden kurduklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri reformlarla TSK'ya yük, ayak bağı, gereksiz tartışmalara konu olan sıkıntılı durumlara son verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim ve öğretim sistemimizle, milli iradenin üstünlüğü ilkesine bağlı, sadece millete hizmet eden, sadece devletinden ve onun meşru yöneticilerinden emir alan bir Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip olduk. Atılan tüm bu adımların, bırakın zayıflatmayı, ordumuzun gücüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar Silahlı Kuvvetlerimiz, sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla yerine getiriyor. Üniversitemizi karalamaya yönelik artan algı operasyonlarının arkasında ordumuzun asli vazifesine odaklanmadaki işte bu başarısı bulunuyor."

(Sürecek)