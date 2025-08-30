Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 38'i Türk, 2'si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu belirten Erdoğan, "Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68'i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak." ifadesini kullandı.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız, bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76'sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45'i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31'i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59'u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32'si, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 24'ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık." diye konuştu.

"TSK'da zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık"

Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kritik birçok adımın atıldığını vurgulayan Erdoğan, "Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını koparttık. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik." ifadelerini kullandı.

"Ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz"

Şer gibi görünen badireden ülkeyi, milleti ve demokrasiyi daha da güçlendirerek çıkmayı başardıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu gönül huzuruyla, rahatça söyleyebiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. İşte bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık. 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Burada şunu da söylemek isterim. Önümüzdeki dönemde hep bizi gururlandıracak, başka programlarımız, müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak. 'Güçlü Türkiye Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz."

Öğrencilerin ülkenin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitesinde eğitim aldığını anımsatan Erdoğan, "Mesleğinizi icra ederken ihtiyaç duyacağınız her konuda yoğun ve yorucu olduğu kadar kaliteli süreçlerden geçtiniz. Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. İşte bu yüzden sizlerden omuzladığınız sorumluluğun ne kadar ağır ne kadar kutsal olduğunu daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Sizler vatanımızın, milletimizin, hürriyetimizin bin yıldır bu topraklarda aralıksız devam eden zafer yürüyüşümüzün teminatısınız." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsani değerleri savaşta olsa bile gözetmiş müşfik bir milletin evladısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yönelik, "Şunu da hiç ama hiç unutmayın. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimadını ve inancını lütfen boşa çıkarmayın. Ailelerinizin ve komutanlarınızın size olan güvenine lütfen halel getirmeyin. Mensubu olduğunuz bu millet, binlerce yılı bulan tarihinde hiçbir kara leke olmayan necip bir millettir. Ne zulüm ne soykırım ne katliam ne de sömürgecilik bunların hiçbirine meyil etmemiş, masumlara hiçbir zaman dokunmamış, insani değerleri savaşta olsa bile her zaman gözetmiş müşfik bir milletin evladısınız." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan vahşeti herkesin gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Gözünü kin, kan ve nefret bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını inanıyorum ki sizler de esefle takip ediyorsunuz. Biz onlar gibi hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Adaletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olarak her birinizden bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum." diye konuştu.

"Ünvanımız, rütbemiz ne olursa olsun hepimiz milletimizin hizmetkarıyız"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazife şuuru, vatan sevgisi ve millet sevdası ile birlikte üstün disiplini ile de temayüz etmiş köklü bir kurum olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İcra ettiğiniz meslekte disiplinin ve cesaretin yerini hiçbir şey tutmaz. Ömrünün önemli bir kısmı savaş meydanlarında geçmiş Gazi Mustafa Kemal bu gerçeği bakınız nasıl ifade ediyor. 'Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz. Lakin disiplinsiz bir ordu ilk geri çekilmede dağılır ve artık ondan başka bir vazife talep etmek mümkün olmaz.' Evet, bütün mesele budur. Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en iyi düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Allah korusun, bu hususta gösterilecek en küçük bir rehavetin hem ordumuza hem de devletimize ağır bedelleri olur. Sizden beklentimiz meslek hayatınız boyunca disiplin başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılmanızdır. Komutanlarımızın etkin tecrübelerinden istifade ederek harp okullarında aldığınız kaliteli eğitimin yol göstericiliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için fedakarca çalışacağınızdan hiç şüphem yoktur. Şununla kendinize daima rehber edilmenizi istiyorum. Ünvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun hepimiz milletimizin hizmetkarıyız. Aynı şekilde askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği ve istihbaratçısıyla tüm birimlerimiz aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir."

"Mesleğinize dört elle sarılmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum"

Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonu kucaklamakla mükellef olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilerin her birinin Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde, milli iradenin riyasetinde, demokratik kurum ve kurallar dahilinde ülkeye ve millete karşı mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getireceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, bu süreçte öğrencileri siyasi tartışmalara çekmek isteyenlerin olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, kimseye yedirmeyiz. İşte bu özgüvenle mesleğinize dört elle sarılmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Her birinizi tebrik ediyor, tek tek alınlarınızdan öpüyor, Cenabıallah'tan başarılar niyaz ediyorum.

Sizleri yetiştiren ailelerimize, hocalarımıza, komutanlarımıza şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimize de başarılar diliyor, ülkelerine bizlerden selam götürmelerini istirham ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin değerli yönetimini ve kadrosunu yaptıkları hizmetler, verdikleri emekler dolayısıyla ayrıca kutluyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna buradan en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, mezunları "Merhaba Harbiyeliler" diyerek selamladı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın da konuşma yaptığı törende, MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Yusuf Kalkan, yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı.

Mezuniyet andının ardından Kara Harp Okulu dönem birincisi Kalkan ve Hava Harp Okulu dönem birincisi Elif Emirmehmetoğlu yaş kütüğüne dönem yıldız ve plaketini çaktı.

Deniz Harp Okulu devre birincisi Oğuzhan Demir ise Deniz Harp Okulu Mezuniyet Zinciri'ne 252'nci baklayı yerleştirmek üzere kaloma verdi.

Kara Harp Okulu devre birincisi Yusuf Kalkan, Deniz Harp Okulu devre birincisi Oğuzhan Demir ve Hava Harp Okulu devre birincisi Elif Emirmehmetoğlu diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Dereceye giren diğer öğrencilere diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları verdi.

Dereceyle mezun olan misafir teğmenler ile diğer mezunların da diplomalarını almaları sonrasında sancak devir teslimi gerçekleştirildi.

Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının Komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından, mezunlar 100. Yıl Marşı'nı okudu ve tören geçişi yapıldı.

