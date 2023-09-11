Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la) Ticaret hacmimizi iki katına çıkartmak için çalışma yapacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la) Ticaret hacmimizi iki katına çıkartmak için çalışma yapacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni canlandırmak için çalışacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mısır'la) Ticaret hacmimizi iki katına çıkartmak için çalışma yapacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni canlandırmak için çalışacağız."
Kaynak: AA / Güncel