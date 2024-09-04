Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ile İşbirliğinin Geliştirilmesine Vurgu Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile işbirliğinin sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre ve enerji gibi birçok alanda ilerleyeceğini belirtti. İki ülkenin stratejik ortaklık çerçevesinde kapsamlı işbirliği yapma iradesini vurguladı. Bu açıklamalar, Türkiye-Mısır ilişkilerinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la) İşbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik"
Kaynak: AA / Güncel