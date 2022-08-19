Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel