Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mısır Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title