Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için bir an önce orayla bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor.