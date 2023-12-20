Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı es-Sisi ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Erdoğan görüşmede; İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye başarılar dileyip, yeni dönemin Türkiye- Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.