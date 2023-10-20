Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.
Kaynak: AA / Güncel