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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkede savunma sanayii, enerji ve diğer alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı ve Suriye'deki duruma dair Türkiye'nin destek verme taahhüdünü yeniledi. Ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkeşin sağlanmasının önemine değindi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü

KAHİRE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi marjında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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