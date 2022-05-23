Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen...
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek."
AA / Osman Baytürk - Güncel