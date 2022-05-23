Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm...

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Milli, Uzay, Güncel, Haberler

title