Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm...
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel