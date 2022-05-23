Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek."
AA / Selma Kasap - Güncel