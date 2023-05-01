Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımızın ismi Kaan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. Rabbime bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir" dedi.

Türkiye'de ilk kez bir jet uçağının tasarım ve üretim faaliyetleri HÜRJET ile yürütüldü. Filolarda göreve başlamadan önce muharip pilotların eğitim sürecinde önemli rol oynayacak. Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi hedefleniyor. HÜRJET ile birlikte Iron Bird (Demir Kuş) Test Tesisi, mühendislik ve eğitim simülatörleri, yakıt test tesisi, kuş çarpma test tesisi gibi tesislerin ülkemize kazandırılması sağlandı. Ayrıca kanopi mekanizma dayanıklılık, çevresel kontrol sistemi ve aksesuar dişli kutusu üretimi gibi kabiliyetler de kazandırılıyor. HÜRJET geliştirme kapsamında jet uçağı uçuş kontrol sistemi, uçuş kontrol bilgisayarı, active side stick ve eyleyici kontrolcüsü geliştirilmesi, eyleyici entegrasyonu ve ataletsel sensör sistemi milli imkanlarla geliştirilerek kabiliyet kazanımı gerçekleştirilmiş oldu. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere 5'inci nesil savaş uçaklarını kullanacak olan pilotların yetiştirilmesi için yerli ve milli imkanlarla platform kullanıma alınacak.