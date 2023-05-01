Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımızın ismi Kaan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımızın ismi KaanCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımızın ismi Kaan
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. Rabbime bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı. Programda Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş yer aldı.'GÖKLERİNİ KORUYAMAYAN MİLLETLER YARINLARDAN EMİN OLAMAZLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında tarihi günlerinden birini daha yaşadığını belirterek, "Son aylarda savunma sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. Bunların arasında TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var, İmece uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması var, Altay tankımızın test için Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmesi var, Gökbey helikopterimizin yerli motorla uçması var, ilk defa bir insansız deniz aracımızdan torpido atılması var. Hamdolsun artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla, milletimizin karşındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz. Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu, cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren de hep peşinde olduğumuz hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'nin açılışında şunları söylüyor; 'İstikbal göklerdedir.' Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar. Aslında Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuş'lar, Selahattin Reşit Alan'lar, Nuri Demirağ'lar teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner, cesur girişimcilerimizi hem içeriden hem dışarıdan engellediler" dedi.'HEDEFLERİMİZDEN BİR AN OLSUN AYRILMADIK'Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılanların, Türkiye'nin kendi savunma sanayisini kurmasının tercihten öte bir mecburiyet olduğunu herkese gösterdiğini vurgulayarak, "Buna rağmen gereken adımların gerektiği şekilde atılmasının önüne geçildi. Rahmetli Özal'ın özel önem vermesi ile savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da sonrasında gelen koalisyonlar döneminde bunlar da akamete uğratıldı. Ülke yönetimini devraldığımızda önceliklerimizin başına savunma sanayinin geliştirilmesini koyduğumuzda biz de çok görünür görünmez engelle karşılaştık. Buna rağmen yılmadık, durmadık. Hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Kamu kurumlarımızla, özel sektörümüzle, üniversitelerimizle dayanışma içinde adım adım ilerleyerek işte bugünlere geldik. O zaman yerli neydi? Yüzde 20. ve bu yerli olan savunma sanayini ne yaptık; yüzde 80'e çıkardık. Cumhuriyetimizin ilk 80 yılı boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliliği sebebiyle ilerleyemeyen, engellenen ve hatta açıkça dinamitlenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'istikbal' diyoruz" diye konuştu.'KANDİL'İN DESTEĞİYLE CUMHURBAŞKANI OLACAK'Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'tan PKK'ya, YPG'ye kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmadıklarına dikkat çekerek, "Cudi'de aldırdık mı? Gabar'da aldırdık mı? Bestler Dereler'de aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri; başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim, Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Hemen her hafta bir terör elebaşının sınırlarımız içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Bölücü örgütün ele başlarına yönelik başarılı operasyonlarımız zaten uzun bir süredir devam ediyordu. Önceki gün ne oldu? DEAŞ'ın sözde lideri 'Ebu Hüseyin El Kureyşi' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de İstihbarat Teşkilatımızla, Silahlı Kuvvetlerimizle, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'BUNLARA DA HERHALDE MAKET DİYECEKLER'Türk milletinin 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız politikaya, sayısız kazanıma şahit olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunların başında hiç şüphesiz savunma sanayindeki özellikle de havacılıktaki başarılarımız geliyor. Türk havacılığında kritik bazı projelerimizde geçtiğimiz günlerde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Hava kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı süper sonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. Atak taarruz helikopterimizin ağabeyi diyebileceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra Anka-3 muharip insansız savaş uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı. Adı Kaan. Bugün burada görüntülerini izlediğimiz iftihar verici gelişmeleri taçlandıracak yeni adımlar atacağız. Bunlardan biri milli muharip uçağımıza vereceğimiz isimdir ki bu ismi verdik. Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. Rabbime bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir. Tabii şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu'ya, Altay'a, İmece'ye diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde 'maket' diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar, bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına Kaan ve Hürjet bile yeter." 'ÇELİK KANATLAR' ERDOĞAN'I SELAMLADITörende, TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş eğitim uçağının yanı sıra, Atak, Gökbey ve T70 helikopterleri uçuş gerçekleştirdi. Kaan ve Hürjet ise Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada önüne geldi ve pilotlar Erdoğan'ı selamladı. Ardından Kaan ve Hürjet pilotları, Erdoğan'a günün anısına hediye takdimi gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Kaan'ın burun kısmına imzasını atıp, pilot koltuğuna geçerek, poz verdi.KAAN'IN ÖZELLİKLERİTUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli muharip uçak Kaan ile Türkiye, dünya üzerinde ABD, Rusya, Çin'den sonra bu kabiliyetlerde hava aracı geliştiren 4'üncü ülke oldu. Kaan, İnsansız Hava Araçları ve Havadan İhbar ve Kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek. Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak. Kaan'ın, 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor.ANKA 3'ÜN ÜZELLİKLERİProgramda tanıtılan Anka 3, İHA ailesinin 3'üncü üyesi. Jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünecek. Dost-düşman hava unsurlarını tespit edebilecek. Keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile karşı hava araçlarına angaje av taraması gerçekleştirebilecek. Dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek. HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ
Türkiye'de ilk kez bir jet uçağının tasarım ve üretim faaliyetleri HÜRJET ile yürütüldü. Filolarda göreve başlamadan önce muharip pilotların eğitim sürecinde önemli rol oynayacak. Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi hedefleniyor. HÜRJET ile birlikte Iron Bird (Demir Kuş) Test Tesisi, mühendislik ve eğitim simülatörleri, yakıt test tesisi, kuş çarpma test tesisi gibi tesislerin ülkemize kazandırılması sağlandı. Ayrıca kanopi mekanizma dayanıklılık, çevresel kontrol sistemi ve aksesuar dişli kutusu üretimi gibi kabiliyetler de kazandırılıyor. HÜRJET geliştirme kapsamında jet uçağı uçuş kontrol sistemi, uçuş kontrol bilgisayarı, active side stick ve eyleyici kontrolcüsü geliştirilmesi, eyleyici entegrasyonu ve ataletsel sensör sistemi milli imkanlarla geliştirilerek kabiliyet kazanımı gerçekleştirilmiş oldu. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere 5'inci nesil savaş uçaklarını kullanacak olan pilotların yetiştirilmesi için yerli ve milli imkanlarla platform kullanıma alınacak.