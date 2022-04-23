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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer'i kabul etti

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle gerçekleşen kabulde, Bakan Özer'e bir grup öğrenci eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından Bakan Özer ve beraberindeki öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Haberler

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