Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güngören'de 798 bağımsız bölümün teslimini yaptı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/ İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "2027'nin yaz aylarında bin 845 konut ve seksen iş yeri olmak üzere toplam bin 930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Milletin hizmetkarı olmak, bizim için en büyük şereftir. Tam yirmi üç yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan; en doğusundan en batısına, şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz" dedi.

İstanbul Güngören'de yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölüm, bugün düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen '1930 Konut Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde teslimler yapılırken, bin 77'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam bin 132 bağımsız bölümün de temeli atıldı. Törende ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Yaklaşık 35 bin 655 metrekarelik alanda projelendirilen millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe yer aldı. Millet bahçesinin, bölge sakinlerine yeşil alan ve sosyal donatı imkanı sunması hedefleniyor.

'TOPLAM 798 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ANAHTARLARINI TESLİM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün bir dünya başkenti, göz bebeğimiz, Sultan Fatih'in emaneti aziz İstanbul'umuzda, Güngören'deyiz. Sizlerle birlikte İstanbul'un dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Açtığınız kapılar, dayanışmanız, samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Bugün de yeni müjdelerle huzurunuzdayız. Hem yapımı tamamlanan eserlerimizin açılışını yapıyoruz hem de yeni yatırımlarımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. Bugün, Güngören Millet Bahçemizin, İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın ve Ay Yıldız İlköğretim Okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. 35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz; yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçlarıyla, yeşil alanlarıyla, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor. Toplam 3 bin 650 metrekare alana sahip İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı, nizamiyesiyle birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz. Güngören'deki yavrularımızın nitelikli bir eğitim alacağı Ay Yıldız İlköğretim Okulumuzla da önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Yine bugün, Tozkoparan Mahallemizde yapımı tamamlanan, 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİN HİZMETKARI OLMAK, BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ŞEREFTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, 2027'de tamamlanmasını öngördüğümüz, 77'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam bin 132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4'üncü Etap 1'inci ve 2'nci kısımlarının temellerini atacağız. Böylelikle inşallah, 2027'nin yaz aylarında bin 845 konut ve 88 iş yeri olmak üzere toplam bin 930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Unutmayın. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Söz uçar, eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin, meşakkatli bir sürecin ürünü olan bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Çevre Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve yüklenici firmalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine, mimarından proje yöneticisine kadar bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Hak sahibi kardeşlerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını, yeni iş yerlerinde bolluk ve bereket içinde çalışmalarını temenni ediyorum. Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırımlar, İstanbul'a olan sevdamızı, Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor. Güngören'imizin çevresini değiştireceğine inandığım bu eserlerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşlerim, bakın Belediyelerimize, tüm kurum ve kadrolarımıza. Milletin hizmetkarı olmak, bizim için en büyük şereftir. Tam yirmi üç yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan; en doğusundan en batısına, şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.