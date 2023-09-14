Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz"
Kaynak: AA / Güncel