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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz"

Kaynak: AA / Güncel

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