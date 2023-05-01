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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan YPG PKK Güncel Haberler

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