Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun işaret ettiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun işaret ettiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun işaret ettiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum"
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel