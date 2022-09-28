Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun işaret ettiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun işaret ettiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun işaret ettiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum" Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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