Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. (2)

AA / Güncel

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