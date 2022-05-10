Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir."
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel