Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir."

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Darbesi, Darbe, Güncel, Haberler

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