Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi (2)

'BUNLAR BU HAKİKATLERİ GÖREMEZLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören ilçesindeki programın ardından Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Hemşehri Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan, Gölbaşı'yla Pursaklar arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi, şayet öyle baksalardı Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle Alevisi ile bu milletin tüm evlatlarını göreceklerdi. Bu vatan topraklarını parçalamak, bu milleti kendi içinde bölmek dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bunlar bu hakikatleri zaten göremezler. Bizim sözümüz; ülkesinin huzuru, devletinin bekası, milletinin birliği için çarpan yürekleredir. Bizim sözümüz; Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan cumhuriyeti devralan ecdat mirasına 4 elle sarılanlaradır. Bizim sözümüz; Cumhuriyetinin ilk asrındaki eksiklerini tamamlayarak başlattığımız Türkiye Yüzyılı'nın hızla inşası için sabırsızlananlaradır. Bizim sözümüz; PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz; emperyalistlerin asırlardır üzerimizde oynadıkları oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için, 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek kenetlenenleredir" dedi.

Erdoğan, terörle mücadelede kimsenin kendileriyle aşık atamayacağını ifade ederek, "Cudi'de bu teröristleri ininde yok olmaya sevk eden kimdi? Bizdik. Gabar'da kimdi? Bizdik. Tendürek'te kimdi? Bizdik. Bestler deresinde kimdi? Bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu? Olmadı. Şimdi kafayı nereye taktılar; diyorlar ki 'mültecileri gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz.' Biz bir Almanya'yı bir Fransa'yı bir Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibarı ile 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki biriket evlere göndermeye başladık. ve bir diğer adımı atıyoruz. O da Katar'la müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz. Biz ensarız ensar ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz" dedi.