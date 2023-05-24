Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir" dedi.

Osman Kavala'nın Gezi olaylarının mimarı olduğunu, Selahatttin Demirtaş'ın da Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşı şehit eden bir terörist olduğunu söyleyen Erdoğan, "Meydan meydan dolaşıp 6-8 Ekim olaylarında, aralarında Kurban eti dağıtan Yasin Börü evladımızı, 51 Kürt kardeşimizi bunlar Diyarbakır şehit ettiler mi? Bu Selo, o çağrıyı yapan terörist değil mi? Şimdi ne diyor; 'Selo'nun ne günahı var?' diyor. 'Kavala'nın ne günahı var?' diyor. Kavala, Gezi olaylarının mimarı. Selo da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Şimdi ne diyor; 'çıkaracağım onu ben' diyor. 'Onun içeride duruşu beni rahatsız ediyor' diyor. Kim; Bay Bay Kemal. Benim vatansever, milliyetperver tüm vatandaşlarım, Ankaralı hemşehrilerim, İstanbullu kardeşlerim, tüm Türkiye inanıyorum ki pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir. PKK'nın kurulduğu köye gidip 'buralara bahar gelecek' diye video çektiler. PKK ve sol örgütlerin sembolü olan zafer işaretleri ile milleti selamladılar. Yani 14 Mayıs'ta milletten sandıkta tokatı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Bölücülerle olan ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Sevsinler seni. Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun ya? Bunlar böyle; akşam başka sabah başka. Bunlarda her numara var. Ama diyorum ki bütün bu numaraları, pazar günü sandıkları bunlara inşallah bir siyaset mezarı yapalım. 14 Mayıs'tan sonra bunların keşfettiği vatanperverliği de herhalde severiz. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske. Ama benim milleti bunu yutmaz. Doğu'da PKK'ya çiçek atıp, bölücülere selam çakıp, Ankara'da 'vatan millet' diyerek kimseyi kandıramazlar" dedi.