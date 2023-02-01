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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Dolayısıyla yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar suyu bulandırma çabalarıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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