Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Dolayısıyla yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar suyu bulandırma çabalarıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel