Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millete efendilik yoktur, hizmet vardır) inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millete efendilik yoktur, hizmet vardır) inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millete efendilik yoktur, hizmet vardır) inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz."
Kaynak: AA / Güncel