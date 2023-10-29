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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millete efendilik yoktur, hizmet vardır) inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millete efendilik yoktur, hizmet vardır) inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millete efendilik yoktur, hizmet vardır) inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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