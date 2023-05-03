Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.