Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel