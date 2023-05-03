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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı Güncel Haberler

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