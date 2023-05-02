Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır.