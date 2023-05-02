Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel