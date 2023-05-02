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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı Türkiye Güncel Haberler

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