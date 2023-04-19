Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel