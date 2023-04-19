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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı Güncel Haberler

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