Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı

RİO DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.