Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik."

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Batı Trakya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title