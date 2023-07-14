Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik."
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel