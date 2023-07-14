Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis) Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik.