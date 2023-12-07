Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik"