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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz Ege Politika Güncel Haberler

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