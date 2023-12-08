Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miçotakis'e sizi Filistin'in yanında görmek isterdik, keşke çekimser olanların arasında kalmasaydınız dedim. Bizim görevimiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miçotakis'e sizi Filistin'in yanında görmek isterdik, keşke çekimser olanların arasında kalmasaydınız dedim. Bizim görevimiz doğruyu hatırlatmak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miçotakis'e sizi Filistin'in yanında görmek isterdik, keşke çekimser olanların arasında kalmasaydınız dedim. Bizim görevimiz doğruyu hatırlatmak." - ANKARA