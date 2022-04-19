Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi iftarda kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi iftarda kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi iftarda kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi iftarda kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi iftarda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Bahçeli'yi kapıda karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, bir süre sohbet ettikten sonra ardından iftar yaptı. 

Görüntü dökümü

- Erdoğan'ın Bahçeli'yi karşılaması

- Erdoğan ve Bahçeli'nin konuşması

- Genel ve detay

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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