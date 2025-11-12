Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Bugün Görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" bilgisine yer verdi.
