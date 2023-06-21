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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı görüşmeden birkaç kare fotoğrafı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti" notuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Güncel Haberler

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